CCOO y UGT cancelan la rueda de prensa, prevista para hoy, en la que debían presentar su nueva propuesta de subida salarial para retomar la negociación con la patronal. En Las Mañanas de RNE, Juan Bravo, vicesecretario de economía del PP, lamenta que no se sienten a negociar y ha expresado que “es el momento que más que hablar de subida de salarios hablemos de mejorar la productividad.” Sobre la salida de Ferrovial de España, el vicesecretario de economía del PP ha advertido que “corremos el riesgo de que se produzca un efecto contagio” y añade que “tienen que conseguir que los gigantes que tenemos no se vayan.” En relación con la subida del IPC al 6,1%, Bravo ha criticado que “es difícil que el escenario vaya a mejor porque no se toman decisiones” y asegura que “cada vez que planteamos algo el tiempo nos acaba dando la razón.”