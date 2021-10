23:58

Javier Maroto, portavoz del Grupo Popular en el Senado, ha dicho en Las mañanas de RNE que o cambia el modo de elegir a los jueces o no hay acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. "Hemos modernizado nuestra posición. La pregunta es por qué Sánchez sigue manteniendo una ley en la que son los políticos los que eligen a los jueces. (...) Lo que Sánchez quiere es que el presidente del Supremo pueda estar lo más cerca posible al Gobierno, porque es el que decide en todos los asuntos relativos a Cataluña" Y añade que la destitución de Dolores Delgado, Fiscal General del Estado, sería "un avance sustancial" para la negociación. Respecto a las agresiones homófobas cree que hay que ser claro. "Hay que ser contundente y no se puede esconder de la condena explícita. A los políticos se nos entiende cuando lo decimos así: condenamos rotundamente el acto." Maroto apuesta por trabajar para acabar con todos estos ataques: "hay que luchar para que las libertades no desaparezcan"