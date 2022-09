08:43

El cambio de gobierno italiano está generando desconfianza respecto a la dirección que tomará el país en la Unión Europea. Ignacio Molina, investigador principal del Real Instituto Elcano, ha señalado en Las Mañanas de RNE las grandes diferencias entre Draghi, del que dice que "debido a su prestigio había ganado mucha influencia en Europa", y Meloni, a la que no se ve "con buenos ojos en las capitales", según ha indicado. "Ella persigue la idea de que Italia vuelva a ser respetada, pero hay una reminiscencia del 'Make America Great Again' de Donald Trump", ha explicado Molina, quien duda de cómo afectará el cambio de políticas sociales por parte de la que será la nueva primera ministra. Asimismo, y aunque no apunta a un cambio brusco en las políticas económicas, no descarta que el país transalpino tome un nuevo rumbo en cuanto a los fondos Next Generation, pero no cree que Meloni vaya a desgastar, al menos de momento, la democracia en Italia porque en tal caso no podría recibir las ayudas por parte de la Unión.