Hablamos con Inmaculada Nieto, portavoz de 'Por Andalucía', sobre el discurso que llevará a cabo hoy el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno. Nieto señala que, dado el éxito de las últimas elecciones, esperan que el Partido Popular repita las mismas políticas que la anterior legislatura las cuales, señala, "a pesar de que electoralmente han resultado exitosas, a pie de calle y en los datos de desigualdad y pobreza no solo no han mejorado, sino que se han agravado". La portavoz avisa también de que ahora es cuando van a comenzar a notarse "las consecuencias" de las políticas llevadas a cabo por el PP en la anterior legislatura y que no espera que sean positivas. Y en cuanto a los acuerdos para la coalición de 'Por Andalucía', asegura que continuarán trabajando según lo establecido, a pesar de no haber obtenido los resultados deseados: "Está todo hablado y consensuado por las seis organizaciones", indica.