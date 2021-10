Inés Arrimadas, Ciudadanos: "Yo de Juanma Moreno me fío"

24:12

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, está convencida de que se agotará la legislatura en Andalucía: “Yo de Juanma Moreno me fío y él dice que va a agotar la legislatura”. A la pregunta de si Moreno cederá a posibles presiones de la dirección del Partido Popular, la líder de la formación naranja responde: “El Gobierno va tan bien, se están cumpliendo los acuerdos, los resultados son tan visibles en tan poco tiempo, que me fío cuando dice que no”. Sobre la negociación de los Presupuestos, Arrimadas anuncia que su partido se sentará en la mesa, pero sin ninguna esperanza, porque “Pedro Sánchez ha elegido a Bildu y ERC”. Tras los actos de homenaje a Parot, defiende que España tiene instrumentos para prohibirlos y llama la atención sobre la presencia de Bildu en ellos: “No puede ser que haya partidos en los actos y se sienten a negociar los presupuestos”. Ante la renovación del Consejo General del Poder Judicial, Arrimadas dice que su partido ha defendido siempre la independencia y, ante el cambio de postura del PP: “Bienvenido sea el que cambie de opinión, pero que no sea por tomadura de pelo”.