El precio de la electricidad marca hoy cifras récord. Un aumento que afecta a las familias y también a la industria. En Las mañanas de RNE , Fernando Soto, director general de la Asociación de Empresas de Gran Consumo de Energía (AEGE), explica que "el sector está muy preocupado" porque la crisis energética que está sufriendo toda Europa ha hecho que se doblen sus gastos con respecto al año pasado y que se cuadripliquen desde 2020. "Llevamos un año pasando un calvario", lamenta Soto, que no cree que la situación vaya a mejorar. Algunas empresas han sufrido paradas de la producción por mantenimiento, a la espera de que la situación se normalizara; otras han optado por aplicar ERTEs, señala el director de AEGE. Soto teme que la viabilidad de las empresas se vea comprometida, sobre todo para sectores que compiten con mercados extranjeros. Asegura que la industria está "comprometida con la eficiencia energética" y que la mayoría de sus plantas han instalado sistemas de gestión energético e introducen mejoras todos los años. "Nosotros hacemos los deberes" afirma, pero pide que esto no les perjudique de manera grave, hasta el cierre. De los contratos a precios estables prometidos desde las elécticas y el Gobierno a finales del año pasado, Soto reclama que se pongan en marcha porque sería "una señal de un compromiso con la industria nacional". "No estamos pidiendo que nos regalen la energía, pero sí a precios anteriores a precios anteriores a la crisis energética", señala.