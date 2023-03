08:54

El incendio de Castellón y Teruel ha arrasado ya cerca de 4.300 hectáreas, el equivalente a 50km, como ha señalado en Las Mañanas de RNE la Consellera de Justicia, Interior y Administración Pública de la Generalitat Valenciana, Gabriela Bravo, aunque reconoce que hasta que las labores de extinción no terminen no podrán saber la magnitud de los daños. Destaca que las malas condiciones meteorológicas y la difícil orografía han perjudicado a esta tarea, pero confía en que las previsiones de hoy puedan mejorar la situación. “Lo más importante después de cinco días tan difíciles, donde los profesionales se están jugando día a día la vida, es que no haya ninguna persona herida”, ha indicado Bravo, y asegura: “el paisaje, con inversión y con tiempo, el bosque mediterráneo lo recuperaremos”.