Natalia Díaz es una paciente con cáncer a la que la enfermedad solo la ha impulsado para tener más ganas de vivir: "Soy muy vitalista, me encanta vivir, yo quiero aprovechar la vida y me quedan muchísimos años", ha indicado en Las Mañanas de RNE. Natalia ha querido destacar la relevancia del factor humano a la hora de recuperarse de una enfermedad, ya que la compañía es de gran ayuda para quien la sufre, y ha subrayado la importancia de la inversión en la investigación de nuevos tratamientos médicos: "Es muy importante también que las administraciones se den cuenta de la importancia de aplicar terapias dirigidas", ha remarcado, recalcando que son tratamientos que a día de hoy no están llegando a todo el mundo.