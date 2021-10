16:52

Salvador Illa, líder del PSC, defiende que en Cataluña hay un deseo mayoritario de pasar página y apoya su afirmación en el seguimiento de los actos de la Diada: “La mayoría de la sociedad catalana quiere que centremos las energías en la reconstruir”. En este sentido, dice que es importante la reunión de la mesa de diálogo entre los Gobierno catalán y central, pero añade que ese encuentro debería estar acompañado de una mesa de diálogo entre los partidos catalanes representados en el Parlament. Resta importancia a que finalmente asista o no el presidente del Gobierno y afirma: “Lo que me parece más relevante es que, para que este diloágo no nazca cojo, lo importante es que haya un diálogo entre catalanes. Es interesante y necesario que el president encabezara ese encuentro para que se llegase a un consenso”. En todo caso, dice que en el diálogo que se establezca esta semana lo importante será buscar un punto de consenso: “El consenso entre los catalanes no está en la independencia, la autodeterminación, pero tampoco en el mantenimiento del estatus quo”. En este sentido, el PSC apuesta por una nueva reforma del Estatut que refuerce el autogobierno: ”Es una vía posible que, eso sí, debe ser sometido a mi juicio a la consideración de los ciudadanos de Cataluña”. Lamenta que finalmente el Govern haya dicho no al proyecto de ampliación del Prat y lo acusa de incumplir el acuerdo al que se llego a principios del mes de agosto: “Me ha decepcionado el incumplimiento por parte de una parte, el Gobierno de la Generalitat. El aeropuerto de Barcelona está emplazado donde está emplazado. Se puede hacer bien estableciendo unas las medidas de compensación. Si no es posible, cada quien tendrá que explicar”. Descarta que este asunto vaya a afectar a la negociación de los Presupuestos generales del Estado, niega estar haciendo de mediador entre los dos gobiernos y sobre su conversación con el vicepresidente de la Generalitat durante los actos de la Diada asegura que debe quedar en el ámbito privado.