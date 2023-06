Garriga: "En Vox no hemos venido a regalar votos a nadie"

Ignacio Garriga, secretario general de Vox, ha indicado en Las Mañanas de RNE que Sánchez está “intentando reforzar el viejo bipartidismo” y le acusa de “estar alejado de los problemas reales de los españoles”, y de no afrontar la realidad frente a las tendencias electorales de la sociedad. Asimismo, Garriga no ha confirmado avances en los pactos para gobernar con el Partido Popular en ciertas comunidades autónomas, y aunque dicen estar totalmente abiertos al diálogo, remarca que: “No hemos venido a regalar votos ni a ser el coche escoba de nadie”.