El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, confía en que la mesa de diálogo sobre Cataluña sirva para “acercar posiciones y orillar los puntos en los que no hay acuerdo”. Iceta reconoce que las agendas de ambos gobiernos son muy distintas, pero cree que la única solución pasa por el diálogo. “Hay una voluntad muy firme de los dos gobiernos de mantener una vía de diálogo. Las posiciones están muy alejadas, pero no hay otro camino que el de la negociación y el pacto”, ha dicho el ministro, que ha asegurado que no hay fecha para la segunda reunión de la mesa. “La haremos cuando haya materia suficiente para formalizar algún tipo de acuerdo”.

Pese al buen clima, Iceta es pesimista sobre un posible acuerdo para la ampliación del aeropuerto de El Prat, aunque confía en que el Gobierno catalán rectifique porque “perder esa oportunidad es un perjuicio muy grave para Cataluña”. El ministro cree que el camino elegido por Pedro Sánchez ha mejorado el clima en las relaciones con Cataluña “con un cambio de ambiente que se nota incluso en la calle” y ha desvinculado los avances en la mesa de diálogo de un posible apoyo de ERC a los Presupuestos. “Son negociaciones que van por carriles distintos, con ritmos y plazos diferentes, pero una mejor relación facilita alcanzar otro tipo de acuerdos”, ha admitido. Además, ha pedido al PP y a Vox que abandonen “su lenguaje anacrónico, antiguo y caduco” y admitan que “es mucho mejor el diálogo que la confrontación”.