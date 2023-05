"Si no hay acuerdo no descartamos medidas, pero no a priori"

08:56

Mañana la Mesa de Retribuciones analiza en el ministerio de Justicia si hay opciones para un paro indefinido de jueces y fiscales el día 16 de mayo. La organización de Juezas y Jueces para la Democracia no suscribe la convocatoria de esa protesta de momento porque quieren esperar al resultado de la mesa de mañana. Ascensión Martín, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, ha confesado en Las Mañanas de RNE que les parece precipitada la convocatoria de huelga, aunque la respetan y asegura que “si mañana no se llega a un acuerdo o principio de acuerdo, nosotros no descartamos ninguna medida, pero no a priori.” ¿Cómo se ha llegado a este punto? Ascensión Martín explica que como poder del Estado “cada cinco años tiene que convocarse en la Mesa de Retribuciones con representantes del CGPJ, representantes de asociaciones, representantes del Ministerio Justicia y del Ministerio de Hacienda para actualizar las retribuciones”. Y añade que esta se desconvocó y en diciembre de 2022 se pudo una demanda para reclamar la mesa que asegura “se ha convocado para mañana y estamos pendientes de votación y fallo” e insiste que lo que quieren es “que se convoque y que se cumpla la ley.” Asegura que esta situación “crea una inseguridad jurídica para el ciudadano y sobre todo para los abogados y procuradores” y espera que al final el resultado sea el más factible posible para los intereses del ciudadano, de la Administración de justicia y, por supuesto, de los jueces y juezas de España.