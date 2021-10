11:59

Este sábado, en la ciudad de Mondragón, se ha convocado una marcha en recuerdo al etarra Henri Parot, que cumple condena por atentados en los que murieron 39 personas. Entre ellos, el atentado de la casa cuartel de Zaragoza o el asesinato de la fiscal Carmen Tagle. Fue detenido en 1990 y cumple una condena acumulada de 41 años en la prisión de León. Ese acto quiere llamar la atención sobre las condiciones de su encarcelamiento, según los convocantes.

Carmen Ladrón de Guevara, abogada de la Asociación Víctimas del Terrorismo, señala que desde el punto de vista legal es entendible que no se haya prohibido su realización, teniendo en cuenta antecedentes y las sentencias de 2016 y 2017, pero denuncia que no existan herramientas legales para prohibir estos actos. "Una sociedad sana y democrática no se puede permitir que los principales enemigos de nuestra democracia, que son los terroristas, sean homenajeados con el escarnio que produce sobre las víctimas", afirma. Después de este acto, el delito de humillación a las víctimas, que proponen además desde la AVT, señala que deja abierta una puerta para poder tomar medidas. Ladrón de Guevara recuerda que desde la asociación se pidió un régimen sancionador contra las corporaciones de derecho público que permitieran los llamados 'ongi etorri' y aclara que están a la espera de la resolución de Interior.

La hermana de la fiscal Carmen Tagle, Mercedes Tagle, califica este acto como una "pena" y critica que no se conozca la historia de ETA en la sociedad. "Parece que la sociedad no se entera o no se quiere enterar o no le damos opción a que se entere, y se va deteriorando la concordia porque parece que los victimarios han tomado el sitio de las víctimas", afirma. La educación es fundamental para tratar de evitar estas situaciones, señala.