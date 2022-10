AHE: "No hay señales de alerta, ya que no hay morosidad"

La banca y el Gobierno dan un paso adelante para poder ayudar a las familias con más dificultades, que podrán beneficiarse de una extensión en los plazos de sus hipotecas. Santos González, presidente de la Asociación Hipotecaria Española, asegura que los acuerdos van "en buena dirección", y califica la medida como "preventiva": "No hay señales de alerta, ya que no hay morosidad. Esta situación no se ha dado todavía, por tanto es preventivo", nos cuenta en Las Mañanas de RNE. González explica que hay aproximadamente 300.000 familias que podrían hacerse eco de esta medida y sobre el euríbor, prefiere no pronunciarse al respecto, pero cree que previsiblemente subirá. Respecto a modificar una hipoteca de tipo variable a tipo fijo, el presidente de AHE lo califica de "prematuro": "Hay que tener una perspectiva de medio y largo plazo, porque puede ser costoso".