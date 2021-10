06:47

Iratxe García, portavoz del PSOE en el Parlamento Europeo dice que la UE debe centrarse ahora en preparar la era post COVID y avanzar en el trabajo que se ha hecho en el último año y medio. Destaca que la austeridad no ha estado en la agenda, pero que aun así hay colectivos que han sufrido mucho. Pone la vista en los fondos europeos y defiende: “Necesitamos ser capaces que los fondos lleguen para modernizar la UE y hacerlo de forma sostenible con el medio ambiente, pero también socialmente. No podemos dejar a nadie atrás”. Reconoce que Merkel ha tenido un papel muy importante como europeísta, aunque cree que ha sido importante el papel jugado por los socialdemócratas en el Gobierno: “Necesitamos figuras que sean capaces de contribuir a un proyecto fuerte, solidario. Estoy segura de que hay una buena cantera”. Iratxe García confiesa preocupación por el papel que el populismo está jugando en Europa y se alegra de que el debate catalán haya vuelto “a una senda normal”. Ve con esperanza la Mesa de hoy, a “abrir un espacio de reencuentro, dialogo y normalidad” y dice que en la UE se ve con buena perspectiva la nueva etapa. Por último, descarga en el PP la responsabilidad de que no se esté renovando el CGPJ, ante el que la UE ha mostrado preocupación: “Si queremos ser un ejemplo para Europa necesitamos cumplir lo que hay en nuestra Constitución”.