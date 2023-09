09:13

"No esperábamos que un montón de gente, sin verla, hubiera pedido su censura (…) me habría gustado que la polémica o el debate se hiciera sobre película vista", ha considerado en Las Mañanas de RNE José Luis Rebordinos, director del Festival de Cine de San Sebastián, respecto a la polémica surgida a raíz del estreno del documental sobre el etarra Josu Ternera, y ha defendido la importancia que tiene no dejar en el olvido los sucesos históricos que han marcado la historia de nuestro país: “En Euskadi hay mucha gente emperrada en no hablar de lo que fue la violencia de ETA y hay mucha gente en España para la que hablar de lo ocurrido en 40 años de dictadura, es reabrir heridas. Es simplemente hablar para que las nuevas generaciones sepan lo que pasó”, ha reivindicado.