Hoy conocemos la cifra de matriculaciones de turismos y todoterrenos nuevos en España durante el mes de julio. En junio se matricularon casi un 11% menos que hace un año. En Las Mañanas de RNE hablamos con Gerardo Pérez, presidente de Faconauto, confía en remontar porque reconoce que la situación no es nada buena y explica que “la crisis de los microprocesadores ha impactado de una manera muy dura en el automóvil.” El automóvil no ha podido recuperar todavía el nivel previo a la pandemia y desde Faconauto consideran que el principal problema es la incertidumbre en todos los aspectos desde pensar qué motor comprar hasta si se mantendrá un puesto de trabajo, porque, explica Gerardo Pérez que el 80% de los coches que se compran en este país se financian, y que por tanto el automóvil necesita una situación de claridad en el futuro y certidumbre. Manifiesta que se debe seguir impulsando la mesa de automoción para atacar los problemas porque esta situación no beneficia ni al automóvil ni a la economía española.