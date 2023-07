09:56

El euríbor, principal índice de referencia de la mayoría de hipotecas de nuestro país, cierra julio en unos niveles que no se veían desde el año 2008 en plena crisis. A quienes les toque revisar la cuota les tocará pagar entre 250 y 500 euros más al mes. Daniel Machuca, portavoz de la Asociación de Usuarios Financieros, ASUFIN, ha explicado en Las Mañanas de RNE cuánto tiempo más los tipos pueden seguir en esta línea ascendente: "Las previsiones se están cumpliendo. Se prevé que vuelva a subir en septiembre. Probablemente desde septiembre hasta diciembre los tipos se mantengan y será a partir de enero de 2024 cuando veamos cómo empiezan a bajar paulatinamente". La bajada que se produzca en 2024 no será una bajada tan acusada como lo ha sido la subida, afirma Machuca. La percepción desde ASUFIN es que la subida ha sido muy acusada para las hipotecas variables pero también ven que ese porcentaje de hipotecas variables -que rondan el 30% frente al 70% de las hipotecas fijas- y la situación del empleo que es "buena", ha hecho que los españoles no estén impagando sus hipotecas: "Lo último que deja de pagar un español cuando tiene problemas financieros es la hipoteca". Si se mantienen las previsiones y a partir de 2024 empiezan a reducirse los tipos de interés, "es muy probable que no se dispare el número de españoles que no pueden pagar su hipoteca a final de mes", recalca Machuca. La firma de nuevas hipotecas ha caído en picado, una tendencia que desde ASUFIN creen que se mantendrá hasta que no haya una bajada de los tipos.