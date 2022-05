07:47

Entrevista a Tituo Álvarez, portavoz de Élite Taxi

A partir del mes de octubre, las empresas de VTC que operan con plataformas como UBER o Cabify no podrán seguir haciendo trayectos urbanos, que son la mayoría. Termina la moratoria impuesta hace cuatro años por el Gobierno, salvo que las comunidades digan lo contrario y aprueben sus propias normativas, como ya ha hecho Madrid. Este modelo que ha despertado los temores del sector del taxi que hoy ha convocado paros y protestas en Cataluña, como ha explicado, en Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso, Tito Álvarez, portavoz de Élite Taxi, sindicato mayoritario. "No tenemos respuestas y tenemos mucha incertidumbre", ha asegurado, manifestando su preocupación ante un borrador que dice que "ya está circulando por los partidos políticos" y que no contemplaría, por ejemplo, la proporción de 1 taxi por cada 30 VTC como reclama el sector. "No queremos un modelo de economía basado en la precariedad y en el intrusismo", ha remarcado Álvarez, y por eso "pisan el acelerador" de las protestas.