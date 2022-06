16:52

En Las Mañanas de RNE hablamos con Ignacio Sánchez-Cuenca, catedrático en Ciencia Política en la Universidad Carlos III de Madrid, analista de la realidad política y autor de "El desorden político: Democracias sin intermediación". En su libro reflexiona sobre la desaparición de los intermediarios en una democracia y considera que estamos en un momento de cambio y “tenemos que adaptarnos a las nuevas condiciones tecnológicas y culturales que están teniendo un impacto claro sobre la política y que son las que explican que estemos viviendo un momento un poco caótico, donde todo el mundo se siente desconcertado,” asegura Sánchez-Cuenca y explica que “hay un rechazo hacia las formas tradiciones de hacer política, pero como no hay alternativa, nos encontramos en un terreno movedizo.”

Ignacio Sánchez-Cuenca habla de la figura del político y aclara que en la actualidad "queremos políticos que no sean políticos y yo creo que en esa frase se condensa las contradicciones de nuestro tiempo.” Además, el autor considera que cualquier propuesta que prescinda del político tradicional va a tener su público. Sobre la corrupción en la política, explica que en los últimos 15 años la política se ha vuelto mucho más transparente y visible, pero los escándalos de corrupción no acaban y “deshace los lazos de confianza entre representantes y representados.” Y en relación con la polarización en la política, el catedrático asegura que tiene que ver con que el ámbito de la política se ha expandido mucho y “ahora es política si uno va a los toros o si uno tiene una cierta orientación sexual. La política ha penetrado en esferas individuales y eso hace que de repente cuestiones que no estaban politizadas hoy supongan un abismo entre personas y dificulten el entendimiento.”