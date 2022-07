08:36

Este jueves acaban las fiestas de San Fermín 2022 y en Las mañanas de RNE hablamos con el alcalde de la ciudad que las acoge, Pamplona. Enrique Maya ha señalado que el balance general es muy bueno, a pesar de los altercados del día 7 en la calle Curia y la posible agresión sexual, y ha felicitado a todos los actores por su buena actuación, tanto la de los cuerpos de seguridad como la de los servicios médicos. "Estábamos muy necesitados de San Fermín, la ciudad estaba sufriendo mucho desde todos los puntos de vista", ha dicho.

Precisamente sobre la agresión a varios policías tras la procesión del primer día, el regidor ha mostrado su preocupación por la violencia de los hechos, pero aclara que no van a renunciar a las tradiciones "como ya pasó con el Riau-Riau". "Parece que hay algunos que quieren incrementar la tensión, no sabemos por qué", ha señalado. Maya ha sido rotundo en su rechazo a las agresiones sexuales, no solo durante las fiestas, y ha declarado que la ciudad da la cara contra estos casos, como ya lo hizo con la manada.

Ha apuntado que los casos de COVID-19 en España estan subiendo y explica que también pueden subir después de las fiestas, pero ha recordado que lo importante es que esto "no tenga efectos reales sobre la ocupación en los hospitales".