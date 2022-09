08:38

Hoy se celebra el funeral de la reina Isabel II y en entrevista en Las Mañanas de RNE, Jorge de Juan, director de la Spanish Theatre de Londres, ha indicado que “la energía que hay en el ambiente es distinta”. A su parecer, el desenlace de acontecimientos ha provocado que los británicos estén “descolocados” y con la “sensación de no saber qué está pasando”, además de parecer inquietos al enfrentarse a un rey con las ideas tan marcadas. “Aunque se diga que la Reina fue un vínculo de unión, no sabíamos nada de ella”, ha indicado, algo que, como señala, no ocurre con Carlos III, alguien que como señala de Juan “conocen, saben cómo piensa y saben lo que ha hecho”.