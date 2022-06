Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso Empecemos el día con Patrimonio: Hispania Nostra, App Nostra 03:35 La asociación Hispania Nostra concentra su actividad en una nueva aplicación móvil gratuita. Permite buscar patrimonio histórico recóndito, denunciar descuidos del legado cultural en la Lista Roja de la organización o ayudar con micromecenazgo a salvar el patrimonio local. Informa Íñigo Picabea Más opciones

