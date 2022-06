Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso Empecemos el día con Música: Nuria Núñez, Jerez-Berlín 05:32 La compositora jerezana Nuria Núñez Hierro concluye su estancia como residente de la Orquesta de la Radio de Berlín con una pieza inspirada por Mendelssohn y creada para interactuar con público a partir de tres años. Informa Íñigo Picabea Más opciones

