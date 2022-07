Bendodo: "No se puede seguir blanqueando al independentismo"

16:44

Esta mañana se reúne en Moncloa la mesa de diálogo entre el Gobierno central y el catalán, con la ausencia de Junts. En Las mañanas de RNE hablamos con Elías Bendodo, coordinador general del PP. Afirma que es "un error" hacer más concesiones al independentismo y pide que se trate a esta comunidad como al resto. "No se puede seguir blanqueando al independentismo por parte del Gobierno de España", dice. Sobre el acuerdo energético de Bruselas, se muestra contento por la reducción del porcentaje de reducción al 7% pero reclama que el Gobierno atienda su pacto energético y que no deje pasar el uso de ninguna de las fuentes de energía posibles. Bendodo critica además que las relaciones con Argelia se hayan tensado en el peor momento.

Sobre el fallo del Supremo sobre el caso de los ERE en Andalucía y que ratifica la condena a Chaves y Griñán, lo califica como "el mayor caso de corrupción de la historia de la democracia" y pide al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que de explicaciones. Espera Bendodo que no haya indultos para ninguno de ellos y pone en duda que las prisas de los socialistas por renovar el Tribunal Constitucional no sea a raíz de este fallo. "No creo que el Gobierno cometa ese atropello. Y tampoco queremos entender que las prisas por renovar el TC tenga que ver con esto", concluye.

Recuerda que la actual portavoz del partido socialista, María Jesús Montero, fue consejera en ambos gobiernos andaluces y dice que, a su parecer, si Comité Federal del PSOE fuera este sábado y no el anterior, Sánchez no hubiera sido nombrada como será vicesecretaria general.