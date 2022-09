07:16

Acaba el mes de agosto y ha bajado el consumo de gas en la industria, sin embargo, se ha disparado el consumo de gas para producir electricidad. En Las Mañanas de RNE hablamos sobre las reservas de gas con José María Yusta, experto del Consejo General de Ingenieros Industriales y profesor de ingeniería eléctrica de la Universidad de Zaragoza. Yusta explica que hay una mayor exportación de electricidad a Francia y que esa electricidad se produce con gas y esta situación se debe a que “el gas que ahorramos se ve superado por el aumento del consumo de gas natural para producir electricidad.” Augura un invierno duro y difícil para el consumo de energía en Europa y explica que aunque los objetivos se estén cumpliendo “no significa que vayamos a tener suficiente cobertura para el invierno” y comenta que si Rusia optara por cortar totalmente el gas no seríamos capaces de cubrir toda la demanda, aunque asegura que en España no habrá tanto problema por la diversificación del abastecimiento de gas licuado. Yusta considera que las reservas de gas no se agotarán antes del mes de marzo.