Santiago Abascal, presidente de VOX y candidato a la Presidencia del Gobierno, ha dicho en Las Mañanas de RNE que el ‘cara a cara’ entre Sánchez y Feijóo fue el debate “menos menos visto de la historia porque muchas personas no se sienten representadas.” Ha confesado que están “acostumbrados a derrotar a las encuestas” y tenderán la mano para construir “una alternativa en función de la fuerza y el respaldo que recibamos.” Abascal se ha mostrado muy crítico con el acuerdo ofrecido por Feijóo a Sánchez “para permitirse gobernar el uno al otro” y añade que se pretende derogar el sanchismo pactando con Sánchez y eso parece una contradicción.” Sobre si pedirá a Feijóo ser vicepresidencia, ha insistido en que él “se presenta a la presidencia del gobierno.” En relación con la violencia de género, Abascal ha reiterado que “la violencia no tiene género y a veces existe la violencia machista, pero es un asesinato” y considera que “no sirve para su objetivo principal porque creo que no han descendido los asesinatos a mujeres en España y se han incrementado las violaciones” y añade que “ha servido para acabar con la presunción de inocencia del hombre y es inaceptable.”