José Pablo Ferrándiz, director de Opinión Pública y Estudios Políticos de IPSOS, analiza en Las mañanas de RNE los resultados tras las elecciones generales del 23J: "Hemos pasado del bipartidismo imperfecto al bibloquismo imperfecto", indica y explica que son necesarias otras fuerzas políticas diferentes a PP y PSOE, Sumar y Vox, para formar Gobierno: "habría que esperar a ver qué es lo que dice Puigdemont, el caso de Junts, porque es quien tiene en estos momentos la llave".

Ante la previsión de una repetición electoral, Ferrándiz expresa que se trataría de un "fracaso político" que crearía más desafección hacia el sistema: "la gente está reclamando que se pongan de acuerdo los partidos políticos y es el momento, total y absolutamente, de la política".

Además, el director de Opinión Pública y Estudios Políticos de IPSOS alude a que esta podría ser la primera vez que en España no gobernara el partido político más votado en unos comicios generales, algo que considera "totalmente legítimo" teniendo en cuenta, dice, que los ciudadanos no eligen directamente al presidente del Gobierno. Sobre las estimaciones reflejadas en las encuestas electorales, asegura: "tenemos que dejarnos de tantas certezas (...) no podemos pretender que sean tan precisas".

Y, en referencia a la relevancia de las campañas electorales, expresa que son muy importantes y califica de "mala campaña" la llevada a cabo por el Partido Popular.