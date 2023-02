09:08

En cuestión de un mes termina el acuerdo que permite la exportación del grano ucraniano y en Las Mañanas de RNE le hemos preguntado a Enrique Yeves, ex director de FAO en España, sobre sus consecuencias. "Una de las cosas fundamentales es que estabiliza el precio de los alimentos", ha resaltado Yeves que, sin embargo, señala que este grano no está llegando a los países que sufren las mayores crisis alimentarias: "A África ha llegado aproximadamente el 17% de esa cantidad", apunta, y destaca a nuestro país y China como los principales receptores de grano ucraniano. "El acuerdo no ha establecido el destino final, simplemente ha desbloqueado la distribución desde los puertos", ha resaltado, y denuncia que los países ricos no estén aplicando las políticas necesarias para combatir el hambre en el mundo, a pesar de la evidente crisis.