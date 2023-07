09:57

Esta noche tres de los cuatro principales candidatos del 23J, Pedro Sánchez (PSOE), Santiago Abascal (Vox) y Yolanda Díaz (Sumar), se enfrentarán en un debate en RTVE a cuatro días de la cita con las urnas y contrapondrán sus ideas sobre economía, políticas sociales y pactos postelectorales. Antonio Casado, realizador de RTVE, ha afirmado en Las Mañanas de RNE que ya está todo preparado y nos explica cómo funcionará la realización. Cada candidato tiene su propia cámara para “tener la posibilidad de ver al que está hablando, pero también las reacciones de los otros.” Y asegura que trabajan para que “no se nos vaya ni un solo gesto que pueda resultar interesante.”

Por su parte, Óscar Álvarez, presidente de la Asociación de Comunicación Política (ACOP), ha explicado que estos formatos son muy importantes porque sirven para movilizar y también, para convencer a los indecisos. Y considera que “el mayor riesgo en este caso es para Feijóo” porque, asegura, que “si no ocupas ese espacio, alguien lo hará por ti.” Y explica por qué el PP ha decidido no acudir a este debate: “Normalmente cuando vas por delante en las encuestas no tienes que arriesgar, no debes hacer nada. Entonces, con esta premisa se lanzaron a la campaña y en segundo lugar, no quieren una foto con Abascal.” Pero creo que asumen un riesgo más grande que es que “Vox ocupe su lugar.”