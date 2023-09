28:31

El PP encara el debate de investidura de Feijóo con el impulso recibido este domingo en el multitudinario acto contra la amnistía en Madrid. Cuca Gamarra, secretaria general del PP, ha celebrado en Las Mañanas de RNE este acto y ha dicho que han conseguido el objetivo de “sacar la investidura a la calle” así como “demostrar al país que no hay que arrodillarse ante independentistas y que las negociones en política deben ser dentro del marco del Estado de derecho” y destaca que el PP luchará por la igualdad entre los españoles: “En España, te apellides Sánchez, Puigdemont, Otegi o Junqueras se te tiene que aplicar la ley en igualdad de condiciones." Gamarra cree que no hay dudas de que Sánchez está dispuesto a pactar una amnistía: "Ahora que nos digan a los españoles que nos lo estamos imaginando cuando sabemos que cuando Sánchez dice que algo no lo va hacer, lo hace luego, y es una exigencia de los independentistas." Le anima a explicar qué planes tienen: “que convoque un acto político diciendo lo que va hacer en la plaza de Felipe II y a ver qué resultado tiene.”