Cuca Gamarra, secretaria general del Partido Popular, ha hablado en Las Mañanas de RNE sobre la solicitud de indulto del expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, tras la sentencia del caso de los ERE: “Creo que no está a la altura de lo que merecen los españoles”, ha argumentado la portavoz, que además recrimina al presidente del Gobierno que no haya pedido disculpas a los andaluces tras, lo que señala, es el “mayor caso de corrupción” de nuestro país.

Por otro lado, ha acusado al Gobierno de “perseguir al Partido Popular”, a raíz del anuncio de la nueva comisión que se creará como prolongación de la operación Kitchen, y de no estar prestando atención a los verdaderos problemas de los españoles, haciendo referencia a la subida de los precios. Sobre esto, recalca que no apoyarán ningún tipo de medida recaudatoria ya que, señala: “La recaudación no es un problema. El problema es que los españoles no tienen dinero en los bolsillos”, e insiste en que la única solución “inmediata” es “la bajada del IVA de los productos”, alegando que “no puede ser excusa” que deba pasar por una aprobación previa de Bruselas. “Las medidas tienen que tener un efecto directo e inmediato en las facturas”, ha subrayado Gamarra, y ha comentado que “si el Gobierno rectifica en la dirección correcta” contará con el apoyo del Partido Popular.

Sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial, ha indicado que desde el Partido Popular abogan por que “los jueces elijan a los jueces” para “proteger y garantizar” la separación de poderes, y acusa al Gobierno y al socio de la coalición de “estar bloqueando la justicia en España”.