La memoria anual de Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses muestra que la mitad de los fallecidos en carretera en 2021 había consumido alcohol o drogas. La DGT mantiene sus campañas y a partir de hoy va a intensificar los controles de alcohol y drogas a cualquier hora del día y en cualquier carretera. En Las Mañanas de RNE hablamos sobre ello con Ana Novella, portavoz de Stop Accidentes, que ha explicado que todavía cuesta tomar conciencia sobre el alcohol delante del volante porque no es tan visible y no es tan perceptible como por ejemplo llevar el cinturón. Ana Novella asegura que este tipo de comportamientos en la carretera es bastante generalizado y va en aumento. Para acabar con ello, Novella recalca que la base es la educación para llegar a la concienciación y la sensibilización, pero, asegura, que si eso no es suficiente habrá que incrementar las sanciones y el código penal.