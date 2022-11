21:25

Hoy hemos conocido los datos adelantados del IPC de noviembre, que se sitúa en un 6,8% y que, entre otros aspectos, indica una menor presión del precio de los combustibles. Pepe Álvarez, secretario general de UGT, opina que, antes de que el Gobierno decida si eliminar la ayuda o no, debería tomar decisiones “para bajar los precios” en un mercado que, a su parecer, “no funciona”. Álvarez ha tachado de “escándalo” que la Comisión de la Competencia no haya intervenido las petroleras, motivo por el que ha instado al Gobierno a cambiar a sus representantes en caso de que no funcione. Y ha señalado que las empresas y grandes distribuidoras no se estén encargando de controlar los precios y estén aprovechando para llenarse los bolsillos: “Hay unos pocos que se están llevando mucho y hay muchos que no podemos pagar la cesta de la compra”, ha denunciado.