El Gobierno mantiene su plan de ahorro energético pese al rechazo de varias comunidades y avisa que no va a permitir ninguna insumisión. Los comerciantes no ocultan sus dudas sobre los problemas que les planteará la aplicación del decreto y en Las Mañanas de RNE hablamos sobre ello con Rafael Torres, presidente de la Confederación Española de Comercio, que denuncia que son unas medidas que se “han impuesto con demasiada prisa y no se han dialogado” y que, por ello, el comercio está perdido y con muchas dudas sobre las sanciones. Rafael Torres asegura que esta situación genera mucha inseguridad y que les hubiera gustado colaborar en esta tarea de la que, asegura, "todos estamos concienciados". Además, llama a la calma a los comercios porque, explica, existe un real decreto que habla de las condiciones de seguridad donde implica una temperatura máxima tanto para los trabajadores como para la alimentación. Piden flexibilidad y sentido común a la hora de tomar estas medidas.