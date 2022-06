07:32

La incertidumbre por la guerra en Ucrania o la crisis por la pandemia acechan la economía mundial y esto está teniendo un impacto en muchas familias. Hay muchos hogares con niños que cada mes tienen que hacer malabares para poder pagar las facturas sin renunciar a necesidades básicas como es alimentarse. Según un informe basado en estimaciones de la ONG Educo, uno de cada tres niños en España está en riesgo de exclusión o pobreza y no pueden hacer todas las comidas del día. Los comedores escolares son imprescindibles para paliar esta situación, pero solo el 11% del alumnado recibe alguna ayuda para el comedor. Pilar Orenes, directora general de Educo, nos explica los detalles del informe y afirma que 480.000 niños en nuestro país necesitan una beca para el comedor y no la reciben en estos momentos. También destaca las ventajas que tienen los comedores escolares, ya que se generan espacios educativos diferentes y son ámbitos más protegidos.