"Cs no tiene que mantener un resultado, sino remontarlo"

04:42

La candidatura liderada por Patricia Guasp y Adrián Vázquez ha ganado las primarias de Ciudadanos con un 53,25% de los votos. En Las Mañanas de RNE, José Pablo Ferrandiz, director de Opinión Pública y Estudios Políticos de IPSOS, analiza el futuro del partido. "El panorama de 2019 es irreal, ahora mismo Cs está en casi una tercera parte. Lo que tiene que gestionar la nueva directiva es esta caída libre, no es que tenga que mantener un resultado electoral, sino que tiene que remontarlo", expresa Ferrandiz. Nos cuenta que Ciudadanos nació con tres propósitos: luchar contra el nacionalismo, conformar gobiernos desde el centro y la regeneración política. "Estas dos últimas cuestiones no las ha cumplido y esto ha hecho que gran parte de su electorado le haya ido abandonando a lo largo del tiempo", explica. Ferrandiz también cree que la fragmentación política es perjudicial para el PP y que si Ciudadanos se presenta a muchas circunscripciones, aunque no consiga representación, restaría votos al bloque de la derecha.