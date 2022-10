09:27

Ya ha comenzado el Congreso del Partido Comunista chino con el mandato de Xi Jinping. En Las Mañanas de RNE analizamos esta realidad en el país asiático con Marcelo Muñoz, presidente emérito y fundador de Cátedra China y decano de los empresarios españoles en China. Además, presenta su libro su libro ‘China ha vuelto para quedarse’. Y Muñoz explica que “China es otro mundo completamente distinto” y cree que el mundo que quiere construir China se expresa en su macro proyecto de la nueva Ruta de la Seda. En relación con la guerra en Ucrania, “China no ha estado de acuerdo con Putin y no apoya la guerra porque la política de Putin es contraria a la estrategia política de China.” Y recalca que Occidente no cuenta con China para paliar la solución que es “partidaria de negociaciones en lugar de sanciones.” Y recuerda que no se puede prescindir de China en lo relacionado con la comunidad internacional. Sobre Taiwán, explica que este país es “según la ONU, es parte de la soberanía China y por tanto no recuperan nada.”