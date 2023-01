Bassat: "En China no quedan tantas personas por infectarse"

04:41

China se prepara para celebrar el Año Nuevo y se prevé que millones de personas viajen de las grandes ciudades hasta las zonas rurales. Quique Bassat, epidemiólogo e investigador ICREA del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), duda que este aumento de movimientos represente una nueva ola masiva de coronavirus. "En China llevan más de un mes en un pico de transmisión tan importante y explosivo que no quedan tantas personas por infectarse", nos cuenta en Las Mañanas de RNE.

Sobre cómo afectará esto al resto de países, Bassat explica que la preocupación la pueden tener aquellos lugares que no cuenten con una buena cobertura vacunal. "Los casos que llegan desde China nos interesa secuenciar a los positivos, no para impedirles la entrada al país, sino porque es una manera de saber qué posibles variantes nuevas pueden haber aparecido", explica. Respecto a la retirada de la mascarilla en el transporte público, el epidemiólogo considera que "quizás ahora sería el mejor momento". "El seguimiento de la norma cada vez es peor, solo hace falta pasear por un vagón de metro para saber que más de la mitad de los pasajeros no la llevan".