Cataluña restringe los alimentos no saludables en hospitales

05:15

Desde hoy Cataluña restringirá en los hospitales y centros de salud los alimentos no saludables, lo que significa que la bollería y los alimentos procesados no podrán superar el 25% de la oferta. En Las Mañanas de RNE hemos querido hablar con Toni Massanés, director general de la Fundació Alícia, quien ha indicado la importancia de tener "a la vista" estímulos sanos en las máquinas expendedoras y de educar en esta materia, incluso en colegios o medios de comunicación: "El problema es que no sabemos comer", ha apuntado Massanés.