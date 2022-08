08:02

España está logrando desde hace un tiempo una serie de logros diplomáticos y sociales que la están situando en la cara más activa de la política europea y es que, como ha explicado en Las Mañanas de RNE el politólogo y analista internacional en Political Rooms, Daniel Gil, el gobierno de Sánchez estaría tomando “una posición más proactiva”, buscando “alianzas más variables, con distintos actores dentro de la Unión”, como ha indicado. Todo ello está logrando, a ojos del analista, que nuestro país esté viviendo “un momento más dulce” en cuanto a su influencia dentro de la Unión Europea. Algo que se ve ligado a las buenas relaciones que tiene con países históricamente líderes como Alemania o Francia.

Gil valora también que las circunstancias actuales están siendo “más favorables” en cuanto a que nuestro país pueda lograr este poder del que ha carecido históricamente, y destaca algunas como su posición frente al ahorro energético, “la debilidad del liderazgo de Scholz” o incluso la caída de Draghi, sobre la que subraya que: “El detrimento de Italia ha jugado un papel a favor de la influencia de España”.

Esta posición, según considera el politólogo, no tiene por qué dañar a Pedro Sánchez puesto que estaría consiguiendo las metas que se habrían planteado de cara a Europa. Pero recuerda que, a pesar de estos logros, si no cuenta con un discurso interno “que atraiga el electorado, no va a conseguir el voto”.