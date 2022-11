14:18

Empieza noviembre y dejamos atrás el octubre más caluroso de toda la serie histórica. Fernando Valladares, profesor de investigación y ecólogo del CSIC, ha afirmado en Las Mañanas de RNE que detrás de todas estas anomalías climáticas se encuentra el cambio climático y explica que “estamos en una fase exponencial y ya no va subiendo de forma gradual cada año sino que está acelerado y cada vez en menos tiempo se calienta más” y ha aclarado cómo se mide una anomalía. Muchos expertos aseguran que ya no es posible limitar a 1,5ºC la subida de las temperaturas, sobre esto Valladares se ha mostrado muy crítico y ha asegurado que “no hemos hecho suficiente” y ha recalcado que hay que ser conscientes de que “cada medio grado más que sube son millones de personas y de actividades económicas afectadas.” Sobre el Amazonas, asegura que está profundamente afectado por el cambio climático y ha perdido mucha superficie y que capta peor el CO2 de la atmósfera y regula peor el ciclo del agua que es clave a escala planetaria.