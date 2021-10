24:16

La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, descarta en una entrevista en RNE la subida de impuestos que exige Unidas Podemos para aprobar los Presupuestos Generales del Estado. “Necesitamos seguir impulsando el consumo y la inversión. Esa es la garantía de que seguiremos con una actividad económica creciente y que cree empleo. Esa debe ser nuestra prioridad”. Mirando al futuro, añade: “Se pueden hacer ajustes, pero estos cambios habrá que hacerlos una vez que tengamos el informe de los expertos en febrero del año que viene. (…) No podemos tirar por la borda lo que hemos logrado, debemos proteger la base”. Calviño también pide a sus socios que no vinculen a la negociación la reforma del mercado del alquiler y expone su argumento: “Espero que haya un acuerdo. No tiene sentido vincularlo con un tema tan fundamental como es tener unos presupuestos que nos permitan seguir desplegando las inversiones e impulsando una recuperación”. Lanza el mismo mensaje tras las declaraciones de ERC diciendo que el Gobierno “tendrá que sudar un acuerdo”. Confía en que se retome la senda de acuerdo con la CEOE y asegura no perder la esperanza de pactar con el PP sobre la financiación autonómica porque “casi todas las comunidades comparten la sensación de estar infrafinanciadas”. A los populares: “Tenemos que encontrar un sistema que responda a sus prioridades, sus deseos, que refuerce la cohesión”. Reconoce preocupación por la situación de la Palma, no pone cifras a la destrucción y dice que se hará lo necesario para ayudarles. Concluye que toda la comunidad internacional está pendiente de la quiebra de Evergrande, el gigante chino: “Se van a poner todos los medios para que esto genere una situación de inestabilidad financiera”.