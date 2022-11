03:51

Con los descuentos del Black Friday, se calcula que hasta un 72% de los españoles realizará alguna compra, pero para el pequeño comercio es difícil competir contra las grandes plataformas de Internet. "El bombardeo mediático del Black Friday es grandísimo y no te queda otra que sumarte", explica Adolfo Sainz, presidente de CONFERCO, en Las Mañanas de RNE. Sainz asegura que los márgenes son pequeños, ya que sus costes han subido y los consumidores tienen mermada la capacidad de compra. "Nosotros hacemos rebajas reales, no subimos los precios ni intentamos engañar", expresa, ya que la OCU ha advertido que el 99% de las ofertas Black Friday no son reales. "Cuando ves que hay ofertas del 70% dices, esto es imposible, e intentamos sumarnos a regañadientes, porque para nosotros es muy difícil".