Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid y miembro de la ejecutiva de Ciudadanos, ha asegurado en Las Mañanas de RNE que el debate público entre Inés Arrimadas y Edmundo Bal es sano. Ha confesado que ella no se va a presentar como candidata de unidad en caso de que Arrimadas y Bal no superen sus diferencias y asegura que no acepta tener que elegir a uno y a otro porque cree que ambos tienen que estar en la misma candidatura y esta tiene que ser de consenso. Sobre Ciudadanos, ha considerado que “lo que defendemos para España es lo que tenemos que hacer como partido” y que es un partido que abandera la unidad “más allá de personalismos.” Villacís ha explicado la política de Ciudadanos necesita un cambio, pero “no una enmienda a la totalidad ni una suplantación.”