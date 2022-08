02:00

Hace unos días Beyoncé anunció que regrabaría una canción por haber usado una palabra con dos significados posibles y, uno de ellos, ser peyorativo. Esto puede considerarse autocensura o corrección política, pero la realidad es que han sido muchos los artistas que la han practicado. Entre ellos, nombres como el de Michael Jackson, que tapó una palabra de su 'They don’t really care about us', por ser antisemita. Los Black Eyed Peas, que cambiaron el título de ‘Let’s get retarded’ por ‘Let’s get it started’ o incluso la joven Taylor Swift, quien hace unos años modificó en una canción una línea en la que decía: “Si le dices a tus amigos que estoy loca, yo les diré que eres gay”.

Informa, Begoña Sanz.