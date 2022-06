08:10

No hay día en que no escuchemos cómo han subido los precios en todos los sectores. En nuestro día a día, solo hace falta darse una vuelta por un supermercado para darse cuenta de cómo se han disparado los precios. Los alimentos frescos no escapan de la inflación y esto está afectando a la alimentación de las familias. Los españoles dedican el 41% de su gasto en alimentación a productos frescos, casi la mitad de la cesta de la compra, y precisamente, estos alimentos son los que más han disparado la inflación. También los cereales, lácteos, huevos o la carne. José Pablo Suárez Llanos, miembro del comité gestor del área de nutrición de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, afirma que la inflación está haciendo que las personas más pobres estén variando su lista de la compra y optando por alimentos más baratos pero menos saludables. Comenta que hay productos envasados de mayor y menor calidad, pero el problema es cuando se sustituyen los alimentos frescos. Insta a tomar en serio este problema que puede afectar a la salud de las personas.