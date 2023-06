03:42

Hoy, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, se reúne con las patronales bancarias. Se va a revisar el protocolo de buenas prácticas hipotecario que adoptó el sector el año pasado y que, parece, no termina de arrancar: las entidades apenas han recibido 12.000 solicitudes cuando el Banco de España estimaba que podría haber 200.000 y el Gobierno calculó un millón. Patricia Suárez, presidenta de Asufin, denuncia la falta de datos y de transparencia en las gestiones. Asegura que mucha gente pide el código de buenas prácticas bancarias y “la respuesta es oral y el denegación es oral” y por tanto, “no tenemos datos reales de a cuántas personas se les ha denegado” y “si no tenemos datos no sabemos realmente que está pasando.”