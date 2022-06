16:45

Hoy, en Las Mañanas de RNE hemos hablado con el periodista Antonio Maestre, autor de ‘Los Rotos: Las costuras abiertas de la clase obrera”. En el libro presenta, a través de su propia intimidad, cómo su vida ha estado siempre atravesada por la clase social, algo que, explica, le ocurre a todos aquellos que no cuentan con los mismos recursos que los más favorecidos. “Hay multitud de determinantes que importan mucho más que el talento”, explica el autor. Destaca también cómo la presión social ligada a las clases sociales más altas produce graves problemas de salud mental en quienes no logran encajar en los cánones. Y señala que el error de la izquierda se encuentra en no comprender que quienes parten de orígenes de clase trabajadora buscan un gobierno que les dé estabilidad y que les permita “no perder" lo poco que tienen.