Andoni Ortuzar, presidente del PNV, ha manifestado en Las Mañanas de RNE su descontento con Albares tras priorizar el catalán frente al euskera y el gallego en el Parlamento Europeo, pero matiza que “al final lo importante es que, en la resolución que se ha adoptado en Bruselas, los tres idiomas están e igualdad”, ya que, añade, “por un tema de cantidad no creo que se pueda tomar una decisión tan simbólica.” Considera que ahora mismo el PSOE “está en un 'ritual de apareamiento' hacia el soberanismo catalán y que piensa que el PNV siempre está”, pero, avisa, “nosotros tenemos nuestra propia agenda y saben que nuestros 5 votos son imprescindibles." Asegura que el PNV no va a hacer la labor de mediador entre el PSOE y Junts. Además, considera que “la judicialización del procés fue errónea y hubo gente que entró injustamente en la cárcel” y que por ello, “Puigdemont no tiene también porque en estar en prisión.” En relación con su encuentro con Feijóo, explica que fue discreta porque “porque no podía salir nada distinto de lo que le manifestamos el 24 de julio” y sobre su relación con el PP, ha destacado que “Feijóo desde luego no es Pablo Casado, pero nuestros caminos no se pueden cruzar por Vox."